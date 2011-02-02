Консультант/Оптимизатор базы данных MYSQL

Требуется профессионал, по оптимизации запросов и настроек MYSQL

Что надо будет делать:

- У нас большая команда программистов, но часто требуется проконсультироваться по сложному запросу как выстроить правильно запрос

- Анализировать лог slow query и предлагать пути решения, чтобы он туда не попадал. Предложения по оптимизации структуры

Человек должен быть профессионалом, желатльно постоянным участником mysql performance blog и желатльно с опытом участия в конференциях по mysql

ЛЮДИ тупо тыкающие индексы, и не имеющие достаточный опыт не интересуют

Занятость по 2 часа в день 5 дней в неделю

Аськ а 997544

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