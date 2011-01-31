Нужен хороший универсальный специалист с приемлимыми ценами для выполнения сдельных проектов по Веб программированию. Требования: PHP SQL JS HTML+CSS соответственно AS/Flash – желательно С#/C++ – желательно Виды ...
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В студию вэб дизайна приглашается флэшер. Озвучьте хоть приблизительно свои расценки и присылайте список портфолио. Интересуют не только разработчики сайтов, но также и флэш баннеров. Работа удаленная. Местонахождение значения не имеет. Оплата попроэктно. Заявки можно присылать на ящик [email protected]
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