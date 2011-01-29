Требуется программист PHP/MySQL

На постоянную удаленку требуется кодер с отличным знанием cms SocialEngine 4.х.х

з.п. сдельная, можете расчитывать в среднем на 25-30тыр в месяц, работы много.

Хотелось бы видеть примеры вашей деятельности, если таковых нет но очень хочется работать

могу дать тестовое задание и по результатам работы определимся о дальнейшей работе или не работе с Вами