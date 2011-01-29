Требуется программист PHP/MySQL

Описание проекта: Итернет-магазин Sweettoys.ru товаров для детей приглашает на удаленную работу опытного программиста вэб-сайтов (HTML, PHP). С навыками работы с интернет-магазинами, располагающими широкими диапазоном функций, в т.ч. нестандартных. Задачи: - техническая поддержка текущей версии сайта (движок собственный); - умение ...
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На постоянную удаленку требуется кодер с отличным знанием cms SocialEngine 4.х.х
з.п. сдельная, можете расчитывать в среднем на 25-30тыр в месяц, работы много.
Хотелось бы видеть примеры вашей деятельности, если таковых нет но очень хочется работать
могу дать тестовое задание и по результатам работы определимся о дальнейшей работе или не работе с Вами
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