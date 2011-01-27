Требуется удаленный php разработчик

Желательные навыки:

- понимание принципов MVC (опыт использования – серьезный плюс)

- опыт работы с любым из перечисленных php-framework's: yii(предпочтительней), kohana, codeigniter.

- умение работать с svn или git

Условия работы:

Интенсивность : 20-25 часов в неделю.

Доступность по телефону в рабочее время (ваше рабочее время оговариваем – работаете когда вам удобно).

Оплата на первое время 20-30 т.р. в месяц в зависимости от количества выполненных задач.