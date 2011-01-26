Срочно нужен программист

На игровую лигу по CS:Source требуется php программист и html верстальщик для ПОСТОЯННОЙ работы. Только на постоянную. Основные требования: HTML, CSS -> xhtml (W3C) PHP -> CodeIgniter js -> jQuery Перевод денег только на Яндекс.Кошелёк.. Пишите, очень нужно, срочно!