Вебмастер удаленно, частичная занятость

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок305 просмотров
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Требуется вебмастер, с опытом работы с различными cms, джумла, битрикс и другие

Задачи:

- Добавление/удаление/корректировка информации

- Исправление ошибок на сайтах

- Добавление новых блоков или их изменение

- Работа с хостингами

- Установка, настройка цмс

Требования:

- Постоянное нахождение в сети

- Не полная занятость, выполнение задач по появлению

- Загрузка в день 1-3 часа, может более, сегодня много, завтра может ничего не быть

- Опыт работы с сайтами и цмс обязателен

Условия:

- ставка, с перспективой и увеличением

- Оплата по яд, вмр

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13 лет назад
alexmanag
Alex Manag 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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