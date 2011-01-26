Вебмастер удаленно, частичная занятость

Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется: Основные обязанности: • Разработка модулей и тем для Magento • Разработка магазинов на Magento • Участие в разработке технических заданий • Оптимизация Magento Требования: • Не менее 2 летнего опыта работы в области веб-разработки • ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вебмастер, с опытом работы с различными cms, джумла, битрикс и другие
Задачи:
- Добавление/удаление/корректировка информации
- Исправление ошибок на сайтах
- Добавление новых блоков или их изменение
- Работа с хостингами
- Установка, настройка цмс
Требования:
- Постоянное нахождение в сети
- Не полная занятость, выполнение задач по появлению
- Загрузка в день 1-3 часа, может более, сегодня много, завтра может ничего не быть
- Опыт работы с сайтами и цмс обязателен
Условия:
- ставка, с перспективой и увеличением
- Оплата по яд, вмр
Оставляйте заявки, пишите в приват. Заявки скрыты.
- Похожие заказы
- $1500Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен программист на 4 часа в день. График работы свободный, оплата помесячно. Тип оплаты WMZ. Создание разного рода инструментов(скрипты для рассылки почты, скрипты для чистки базы, скрипты работы с изображениями, парсеры статей и т.д.)Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Срочно требуется специалист по WordPress для редактирования уже существующих плагинов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В оптовую компанию требуется администратор-программист, аутсорс, после первоначальной стадии сотрудничества в офисе необходимо будет появляться 2-3 раза в месяц, в остальное время – небольшие корректировки и настройки. Требования: — знание битрикса на уровне програмирования ядра — полное администрирование ...Закрыт13 лет назад
- $500
Для работы над проектом требуется Битрикс-программист и верстальщик. Желательно компания, с портфолио, отзывами.Закрыт13 лет назад
- $10000
Приветствую всех. Требуется на постоянное сотрудничество Flash разработчик с опытом работы в социальных сетях (вКонтакте, Мой мир, Одноклассники, Фейсбук). Наличие портфолио, и готовых проектов — обязательно. Основные обязанности: Разработка приложений различной сложности. В основном игровые приложения. Оставляйте ваши предложения здесь или ...Закрыт13 лет назад
- $500
Добрый день коллеги. В связи с большой загрузкой верстальщика требуется дополнительный программист/верстальщик под DLE. Идеальный вариант это человек который может просто сверстать макет под DLE, может при необходимости сверстать и натянуть, может ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
-Разработка флэш приложений на actionscript 3.0 не менее 1 года. -Разработка php+mysql приложений не менее 1 года. -Опыт создания клиент серверных приложений(связка флэш-пхп или флэш и другой серверный язык) -Умение создавать хорошо читаемый код с комментариями. Вариант оплаты сделка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
В команду на удаленную работу приглашается профессиональный PHP/JS/DB программист с опытом работы более 5 лет и опытом реализации сложных и разнообразных задач. Обязательные знания: PHP/JS/HTML/Postgresql/Mysql/Архитектуры веб сервера на unix. Важно: Умение качественно делать неинтересные задачи. В частности вам придется: Создавать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- Закрыт13 лет назад