Разработчик Flash-приложений для соц. сетей

$10000
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Приветствую всех.

Требуется на постоянное сотрудничество Flash разработчик

с опытом работы в социальных сетях (вКонтакте, Мой мир, Одноклассники, Фейсбук).

Наличие портфолио, и готовых проектов — обязательно.

Основные обязанности: Разработка приложений различной сложности.

В основном игровые приложения.

Оставляйте ваши предложения здесь или пишите:

icq: 949407

skype: abismedia

С уважением, Антон.

13 лет назад
Abis
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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