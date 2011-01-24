Менеджер проектов

Веб-программированиеЗакрытнет заявок52 просмотра
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Добрый день,

Задачи:

- работа с сайтами, корректировка

- работа и информацией

- работа с социальными сетями

- много рутинной внутренней работы

Условия:

- полный рабочий день

- работа в офисе, 9-18

- комфортабельное рабочее место

- ставка, перспектива роста

Требования:

- опыт работы с сайтами, системами управления, основы продвижения, в интернете более 3 лет

Требуется человек на постоянную основу, работа в офисе г. Днепропетровск

13 лет назад
alexmanag
Alex Manag 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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