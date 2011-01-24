Менеджер проектов

Компания АртВизио предлагает эту вакансию человеку, который любит программировать. Желание работать, обучаться, стремиться к совершенству — обязательно. Мы предлагаем устроиться к нам на полный рабочий день, на первое время — удалённо, затем в офис. Вы можете быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Задачи:
- работа с сайтами, корректировка
- работа и информацией
- работа с социальными сетями
- много рутинной внутренней работы
Условия:
- полный рабочий день
- работа в офисе, 9-18
- комфортабельное рабочее место
- ставка, перспектива роста
Требования:
- опыт работы с сайтами, системами управления, основы продвижения, в интернете более 3 лет
Требуется человек на постоянную основу, работа в офисе г. Днепропетровск
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Рекламному агентству требуется веб-программист для постоянной работы. Основные направления работы: Создание сайтов с нуля, переработка сайтов, перенос на другой движок и тп. Проекты разного рода и сложности. Работа с cms MODX, osCommerce, Bitrix, UMI.cms, Joomla (и проч.) Обязательно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требования: - Python/DjangoFramework - MySQL - CSS/HTML - Javascript - jQuery.ajax - Способность работать в команде и дополнять ее - Способность работать на результат - Стремление зарабатывать, а не получать деньгиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для создания проектов на drupal 6, требуется программист Требования: - Хорошее владение связкой php+mysql - Умение читать и править верстку на базе css стилей - JS (Jquery) - Умение распределять своё время, укладываться в сроки Загрузка 10-15ч в неделю. Задачи: - поиск ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста, для работы над разного рода и сложности проектами. Обязательное требование наличие свое CMS системы. Опыт работы так же важен. Предложения здесь либо в icq - 229937604Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для постоянного удаленного сотрудничества требуется опытный PHP+MySQL программист. Требования: - Опыт от 2-х лет - Отличное владение связкой php+mysql - Кэширование memcached - Умение разбираться в чужом коде - Умение читать и править верстку на базе css стилей - Ajax, JS, Jquery - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Вакансия php-программиста на постоянной основе, удаленно, долгосрочно. Набор знаний и умений: Основы ООП, умение работать с чужим кодом, PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, HTML, CSS, контроль версий, SVN, багтрекинг, основы настройки apache, php и пр. для самостоятельной организации своего рабочего места. Рабочее время ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Для постоянного сотрудничества требуются php программисты. От уровня Вашей подготовленности будут зависеть и задачи, которые Вам будут предлагаться. Задач много и довольно разнообразные. Основные направления: - Joomla 1.5 / 1.0 - Исправления мелких недочетов на сайтах - доработка сайтов на ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Итак, что нужно сделать -верстка одной страницы -сделать всплывающее окно -прикрутить эту страничку к уникальным IP Оплата в срок по договоренности. Нужен программист, который не любит сидеть без дела и хочет себя прокачивать. Если вы безответственный, не целеустремленный, до вас ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется Drupal программист, который стремится писать грамотный код и не пытается халтурить. Коротко о нас: Занимаемся разработкой сайтов, продвижением. Одним из проектов является сайт fan-tom.ru. Наши работы с подпиской fan-tom: http://www.weblancer.net/users/julivgan/portfolio/ Требования: Отличное знание CMS Drupal; Хорошее владение PHP 5.0+, MySQL ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад