Требуется программист на несложную работу по сайту

Итак, что нужно сделать

-верстка одной страницы

-сделать всплывающее окно

-прикрутить эту страничку к уникальным IP

Оплата в срок по договоренности. Нужен программист, который не любит сидеть без дела и хочет себя прокачивать.

Если вы безответственный, не целеустремленный, до вас сложно достучаться и вас всегда нет онлайн, то увы нам вы не подходите. В противном случае рад обговаривать условия работы.

p.S. если вы покажете себя хорошо, то будет стоять вопрос о постоянной работе, которая будет для вас увлекательной и полезной!

89151732095 ЗВОНИТЕ!

С Уважением, Павел.