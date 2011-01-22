Drupal-программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется Drupal программист, который стремится писать грамотный код и не пытается халтурить.

Коротко о нас:

Занимаемся разработкой сайтов, продвижением. Одним из проектов является сайт fan-tom.ru.

Наши работы с подпиской fan-tom:

http://www.weblancer.net/users/julivgan/portfolio/

Требования:

Отличное знание CMS Drupal;

Хорошее владение PHP 5.0+, MySQL 5.0+, AJAX;

Хорошее знание jQuery, CSS;

Опыт работы от 2-х лет;

Аккуратность в собственном коде;

Наличие работающих в сети проектов на основе этой CMS.

Личные качества:

Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, высокая работоспособность;

Умение слушать;

Умение работать самостоятельно и быстро;

Желание расти и добиваться результатов.

Условия: работа над интересным проектом;

Занятость: долгосрочное сотрудничество;

Место проживания: не имеет значение;

Оплата: предоплата на половине пути работ и остаток по ее окончанию;

При несоблюдении сроков, стоимость работ может измениться.

(!) Более подробно при личной переписке..

Drupal
13 лет назад
montezun
Руслан 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Специалист по cms Amiro

    Разыскивается специалист по cms Amiro. Опыт работы и наличие нескольких реализованных проектов обязательны. Приветствуются ответственность, инициативность, стремление к новым знаниям, умение работать в команде. Прошу направлять информацию о себе по адресу [email protected]: — опыт работы; — с какими ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный PHP/MySQL программист со знанием Symfony

    Для работы над проектами компании срочно требуется удалённый PHP/MySQL программист. Требования: - Опыт работы 2-3 года. - Знание Symfony framework - Возможность работать не менее 30 часов в неделю. - Ответственность, предсказуемость. - Оплата $6-$8/час. Преимущества: - Свободный рабочий график. - Не требуем, ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист

    $1000

    Требуется программист PHP для поддержки и развития ряда интернет магазинов на osCommerce и сайтов на WordPress. Желательны также: - умение верстать дивно и таблично - знание CodeIgniter

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик веб

    Стартап GetCCNA.ru ищет веб-разработчика для создания и поддержки веб-сайта. Наши принципы: - Мы приветствуем гибкий график и удаленную работу - Работа только с новейшими технологиями создания интернет приложений - Только креативные и талантливые участники проекта - Демократическая атмосфера принятия ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вебмастер для поддержки сайтов

    Добрый день, Требуется вебмастер, с опытом работы с различными cms, джумла, битрикс и другие. Задачи: - Добавление/удаление/корректировка информации - Исправление ошибок на сайтах - Добавление новых блоков или их изменение - Работа с хостингами - Установка, настройка цмс Требования: - Постоянное нахождение в сети - ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен ответственный PHP программист

    Есть несколько скриптов, которые надо дорабатывать, а также писать новые. Нужен опытный программист, который сможет в сроки все делать и не будет пропадать на несколько дней. Доработки нужны на постоянной основе, так что работы будет ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий программист на управление поиск. системой

    $20000

    Ведущий программист на управление поисковой системой с собственной сетью контекстной рекламы и серверами необходимо настройка политики управления классификационными факторами автоматизировать обновление приложений и передачи прав управления частями проекта

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад