Хотел бы взять уроки у хорошего php программиста. Хотел бы научится грамотно владеть PHP OOP, MVC, фреймворками и проектированием крупных приложений. ICQ -> 357149081
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Drupal программист, который стремится писать грамотный код и не пытается халтурить.
Коротко о нас:
Занимаемся разработкой сайтов, продвижением. Одним из проектов является сайт fan-tom.ru.
Наши работы с подпиской fan-tom:
http://www.weblancer.net/users/julivgan/portfolio/
Требования:
Отличное знание CMS Drupal;
Хорошее владение PHP 5.0+, MySQL 5.0+, AJAX;
Хорошее знание jQuery, CSS;
Опыт работы от 2-х лет;
Аккуратность в собственном коде;
Наличие работающих в сети проектов на основе этой CMS.
Личные качества:
Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, высокая работоспособность;
Умение слушать;
Умение работать самостоятельно и быстро;
Желание расти и добиваться результатов.
Условия: работа над интересным проектом;
Занятость: долгосрочное сотрудничество;
Место проживания: не имеет значение;
Оплата: предоплата на половине пути работ и остаток по ее окончанию;
При несоблюдении сроков, стоимость работ может измениться.
(!) Более подробно при личной переписке..
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