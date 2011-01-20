Нужен ответственный PHP программист

Есть несколько скриптов, которые надо дорабатывать, а также писать новые.

Нужен опытный программист, который сможет в сроки все делать и не будет пропадать на несколько дней.

Доработки нужны на постоянной основе, так что работы будет хватать.

Плачу без задержек

Связь ICQ - 7292000