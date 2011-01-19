Требуется php программист

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Срочно нужен программист знакомый с ViArt Shop движком [viart.com; viarts.ru]

Задачи:

- интеграция сервиса OnVerify.com

- доработка/изменение некоторого функционала

- исправление замеченых ошибок

- разработка собственного дизайна

- и др.

Оплата:

- сдельная, по мере выполнения каждой конкретной задачи

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве

PHP
13 лет назад
WDCluB
Артис 
38 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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