PHP/JS программист

Ищется удаленный PHP программист на постоянную работу.

Профессиональные навыки и умения:

Знание и понимание PHP5, MySQL, Apache, HTML, CSS, XML, Javascript;

Опыт работы с JavaScript фреймворками (JQuery, MooTools, Prototype)

Опыт работы с PHP фреймворками (Symphony, YII, codeigniter)

Опыт работы с MySQL (запросы и их оптимизация)

Ubuntu Linux на уровне пользователя

понимание принципов ООП и MVC;

Технический английский (Pre-Intermediate)

Желательные:

Опыт разработки технической архитектуры решения.

Опыт работы с высоконагруженными проектами, оптимизации производительности.

Умение настроить под себя Apache (nginx) или же поставить задачу сисадмину

Опыт работы с memcache

Знать что такое ZendAMF

Опыт работы с системами контроля версий SVN

Представлять что такое HTML5 (HTML5 видео)

Умение работы с API российских социальных сетей, а так же Facebook API

Обязанности:

Поддержка серверной части для Flash-приложения.

Поддержка и доработка административной части для заполнения каталогов контента

Разработка приложения для социальных сетей (десктоп и мобильная версии)