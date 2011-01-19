PHP/JS программист

На постоянной основе, нужен фрилансер знакомый с программированием под NetCat (доработка как готового модуля, так и постоянное администрирование).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется удаленный PHP программист на постоянную работу.
Профессиональные навыки и умения:
Знание и понимание PHP5, MySQL, Apache, HTML, CSS, XML, Javascript;
Опыт работы с JavaScript фреймворками (JQuery, MooTools, Prototype)
Опыт работы с PHP фреймворками (Symphony, YII, codeigniter)
Опыт работы с MySQL (запросы и их оптимизация)
Ubuntu Linux на уровне пользователя
понимание принципов ООП и MVC;
Технический английский (Pre-Intermediate)
Желательные:
Опыт разработки технической архитектуры решения.
Опыт работы с высоконагруженными проектами, оптимизации производительности.
Умение настроить под себя Apache (nginx) или же поставить задачу сисадмину
Опыт работы с memcache
Знать что такое ZendAMF
Опыт работы с системами контроля версий SVN
Представлять что такое HTML5 (HTML5 видео)
Умение работы с API российских социальных сетей, а так же Facebook API
Обязанности:
Поддержка серверной части для Flash-приложения.
Поддержка и доработка административной части для заполнения каталогов контента
Разработка приложения для социальных сетей (десктоп и мобильная версии)
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