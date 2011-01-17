PHP-программист(ы) (NetCat\Bitrix)

Требуется PHP программист, который стремится писать грамотный код и не пытается халтурить.

Коротко о нас:

Мы занимаемся реализацией Интернет-проектов от идеи до бизнеса с последующей поддержкой, продвижением и развитием. Решаем отдельные ИТ-задачи.

Требования:

Отличное знание CMS Netcat;

Хорошее знание Joomla, 1C Bitrix;

Хорошее владение PHP 5.0+, MySQL 5.0+, AJAX;

Хорошее знание jQuery, CSS;

Желательно опыт работы с SVN, Jira;

Опыт работы от 2-х лет;

Необходимо уметь работать в среде *nix на необходимом для разработчика уровне;

Аккуратность в собственном коде;

Наличие работающих в сети проектов на основе этих CMS.

Личные качества:

Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, высокая работоспособность;

Умение слушать;

Умение работать самостоятельно и быстро;

Желание расти и добиваться результатов.

Условия:

З\п от 35000 в мес. (по результатам собеседования);

Работа над интересными проектами;

Занятность: попроектная, аутсорсинг;

Долгосрочное сотрудничество;

Место проживания — не важно.

(!) Более подробно при личной переписке, в отлике указывайте Skype.