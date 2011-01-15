Ищем программистов, верстальщиков

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок267 просмотров
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Здравствуйте!

Наша команда ищет толковых и главное не сильно загруженных программистов, верстальщиков в развивающийся проект веб-студии.

Основные требования:

+ Опыт

+ Наличие портфолио

+ Умение обращаться со многими CMS, написание собственного движка.

+ Наличие времени

+ Кроссбраузерность, валидность

+ Часто быть в сети

+ Хороший ум, честность.

Возможно будем сотрудничать с многими людьми :)

Пожалуйста, при ответе указывайте среднюю стоимость верстки макета, создания движка.

С уважением, Алексей. :)

13 лет назад
steepPK
Леша 
32 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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