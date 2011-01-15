Ищем программистов, верстальщиков

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для удаленной работы требуется PHP-программист. Работа происходит попроектно - я присылаю ТЗ, вы говорите цену и сроки, если все устраивает и меня и вас – начинаем работу. Со временем возможна постоянная занятость. Требования к ...