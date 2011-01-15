Ищем программистов, верстальщиков

Требуется Программист Навыки - php, js, html, Css, MySQL. - немножко верстка Задачи: Запуск новых сайтов, граб. Поддержка ряда сайтов, оперативное реагирование для решения возникающих проблем и задач в процессе функционирования. Разработка и установка дополнительных модулей сайта. Усовершенствование админ панели. ...
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Здравствуйте!
Наша команда ищет толковых и главное не сильно загруженных программистов, верстальщиков в развивающийся проект веб-студии.
Основные требования:
+ Опыт
+ Наличие портфолио
+ Умение обращаться со многими CMS, написание собственного движка.
+ Наличие времени
+ Кроссбраузерность, валидность
+ Часто быть в сети
+ Хороший ум, честность.
Возможно будем сотрудничать с многими людьми :)
Пожалуйста, при ответе указывайте среднюю стоимость верстки макета, создания движка.
С уважением, Алексей. :)
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