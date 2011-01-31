Нужен удаленный программист для долгосрочного сотрудничества в плане выполнения мелких и средних доработаток по разным сайтам - существующим и новым (все на php+mysql). Каждое задание оценивается индивидуально (1$ - 100$).

Требования:

Самое главное - вы должны быть он-лайн весь день (icq, skype, e-mail), либо в оговоренный промежуток времени. Если что-то срочное, желательно и в выходные/праздники доделывать, но это редко. Если вас не будет в какой-то рабочий день - желательно заранее сообщать об этом. Работу обычно надо выполнять в этот же день или на следующий (в зависимости от сложности, конечно, это все понятно).

Задания в зависимости от сложности будут выдаваться по icq, e-mail или скайп, реже - на сотовый телефон.

Желательны знания в верстке и джава-скриптах (по минимуму).

Честность - обязательно. Наличие хорошего анти-вирусника и файерволла - обязательно.

Наличие и предоставление рабочего номера сотового телефона - обязательно.

Оплата - в WMZ по факту выполнения задания (в этот же или на следующий день).

Если очень приблизительно прикинуть, то в среднем в месяц будет получаться в районе 100-200$, это примерно.

Вы можете быть заняты и в других проектах, но по нашим заказам - желательно чтобы в первую очередь обрабатывались мои.

В своих предложениях оставляйте краткую инфу о себе - чем честнее вы это напишите, тем меньше у меня будет вопросов к вам, спасибо за понимание.