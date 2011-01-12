Требуется программист

Привет фрилансерам! Если Вы хотите участвовать в разработке большого проекта, хотите чтобы Вашим кодом пользовались тысячи людей, чтобы Ваше имя стояло в списке разработчиков продукта, Вы умеете писать на Python (Linux CentOS) или Вы хороший веб-дизайнер, тогда Мы ищем именно ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Для удаленной работы требуется PHP-программист. Работа происходит попроектно - я присылаю ТЗ, вы говорите цену и сроки, если все устраивает и меня и вас – начинаем работу. Со временем возможна постоянная занятость.
Требования к знаниям:
- Знание PHP, Java, JQuery, mySQL;
- Умение читать, понимать и дорабатывать чужой код;
- Приветствуется опыт работы с CMS (знание структуры и языка системы): WordPress/Joomla/Drupal/NetCat и другие;
- Приветствуется опыт работы с другими языками: C/C++ /Python/Ruby;
- Приветствуется знания Ajax;
- Приветствуется знания API социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Twitter);
- Наличие портфолио;
- Периодичное или постоянное присутствие в сети.
Дополнительные знания приветствуются.
Обязательные качества: исполнительность, вежливость, умение работать в команде
В заявке укажите как с вами можно связаться.
В своих заявках обязательно напишите примерные цены и сроки на типичные задачи и укажите ссылку на портфолио.
Сотрудничать буду с наиболее выгодными для меня программистами.
Всего наилучшего!
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