Требуется программист

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для удаленной работы требуется PHP-программист. Работа происходит попроектно - я присылаю ТЗ, вы говорите цену и сроки, если все устраивает и меня и вас – начинаем работу. Со временем возможна постоянная занятость.

Требования к знаниям:

- Знание PHP, Java, JQuery, mySQL;

- Умение читать, понимать и дорабатывать чужой код;

- Приветствуется опыт работы с CMS (знание структуры и языка системы): WordPress/Joomla/Drupal/NetCat и другие;

- Приветствуется опыт работы с другими языками: C/C++ /Python/Ruby;

- Приветствуется знания Ajax;

- Приветствуется знания API социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Twitter);

- Наличие портфолио;

- Периодичное или постоянное присутствие в сети.

Дополнительные знания приветствуются.

Обязательные качества: исполнительность, вежливость, умение работать в команде

В заявке укажите как с вами можно связаться.

В своих заявках обязательно напишите примерные цены и сроки на типичные задачи и укажите ссылку на портфолио.

Сотрудничать буду с наиболее выгодными для меня программистами.

Всего наилучшего!