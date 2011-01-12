Опытный программист для поддержки сайта

Веб-программированиеЗакрытнет заявок174 просмотра
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Требуется программист со знанием php, js, html, Css, MySQL.

Обязательно верстка! Знание основ PhotoShop, для слаженной работы с дизайнером.

Задачи:

1. Поддержка сайта, оперативное реагирование для решения возникающих проблем и задач в процессе функционирования.

2. Верстка новых страниц.

3. Разработка дополнительных модулей сайта.

4. Усовершенствование админ панели. Написание новой.

Условия:

1. Долгосрочное сотрудничество (мы заинтересованы в постоянных и стабильных взаимовыгодных отношениях!)

2. Местоположение только – Санкт-Петербург (требуется личное общение)

3. Бесперебойная двухсторонняя связь (очень важно всегда быть на связи!)

4. Опыт разработки сайтов

5. Примеры проектов

6. Обязательно наличие положительных отзывов

7. Отсутствие отрицательных отзывов.

Оплата:

По объему выполненных работ (ставится задача – определяется стоимость работ).

В последующем возможен ежемесячный оклад.

Сайт – Сеть магазинов www.wowtt.ru

13 лет назад
polmaster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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