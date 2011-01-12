Опытный программист для поддержки сайта

Привет фрилансерам! Если Вы хотите участвовать в разработке большого проекта, хотите чтобы Вашим кодом пользовались тысячи людей, чтобы Ваше имя стояло в списке разработчиков продукта, Вы умеете писать на Python (Linux CentOS) или Вы хороший веб-дизайнер, тогда Мы ищем именно ...
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Требуется программист со знанием php, js, html, Css, MySQL.
Обязательно верстка! Знание основ PhotoShop, для слаженной работы с дизайнером.
Задачи:
1. Поддержка сайта, оперативное реагирование для решения возникающих проблем и задач в процессе функционирования.
2. Верстка новых страниц.
3. Разработка дополнительных модулей сайта.
4. Усовершенствование админ панели. Написание новой.
Условия:
1. Долгосрочное сотрудничество (мы заинтересованы в постоянных и стабильных взаимовыгодных отношениях!)
2. Местоположение только – Санкт-Петербург (требуется личное общение)
3. Бесперебойная двухсторонняя связь (очень важно всегда быть на связи!)
4. Опыт разработки сайтов
5. Примеры проектов
6. Обязательно наличие положительных отзывов
7. Отсутствие отрицательных отзывов.
Оплата:
По объему выполненных работ (ставится задача – определяется стоимость работ).
В последующем возможен ежемесячный оклад.
Сайт – Сеть магазинов www.wowtt.ru
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