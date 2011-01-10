На проект браузерной онлайн игры, требуется PHP-программист. Занятость 40 часов в неделю, график свободный, работа удаленная. Что требуется от исполнителя: 1. Знания PHP, MySQL на среднем уровне. 2. Знание основ AJAX ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Web – мастер, который стремится писать грамотный код и не пытается халтурить.
Коротко о нас:
Мы занимаемся реализацией Интернет-проектов от идеи до бизнеса с последующей поддержкой, продвижением и развитием. Решаем отдельные ИТ-задачи.
Требования:
Отличное знание CMS Netcat;
Хорошее знание Joomla, 1C Bitrix;
Хорошее владение PHP 5.0+, MySQL 5.0+, AJAX;
Хорошее знание jQuery, CSS;
Желательно опыт работы с SVN, Jira;
Опыт работы от 2-х лет;
Необходимо уметь работать в среде *nix на необходимом для разработчика уровне;
Аккуратность в собственном коде;
Наличие работающих в сети проектов на основе этих CMS.
Личные качества:
Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, обучаемость, высокая работоспособность;
Умение слушать;
Умение работать самостоятельно и быстро;
Желание расти и добиваться результатов.
Условия:
З\п от 25000 в мес. (по результатам собеседования);
Работа над интересными проектами;
Занятность: попроектная, аутсорсинг;
Долгосрочное сотрудничество;
Место проживания — не важно.
(!) Более подробно при личной переписке, в отлике указывайте Skype.
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