Программист для поддержки сайта

Требуется программист со знанием php, js, html, MySQL.

Огромный плюс – навыки верстки и знание PhotoShop для макетирования новых элементов на основе уже созданных (изменение размеров и компоновки).

Задачи:

1. Поддержка сайта, оперативное реагирование для решения возникающих проблем и задач в процессе функционирования.

2. Общение и решение вопросов с хостером.

3. Разработка дополнительных модулей сайта.

Условия:

1. Долгосрочное сотрудничество (мы заинтересованы в постоянных и стабильных взаимовыгодных отношениях!)

2. Местоположение – желательно Екатеринбург (дистанционное сотрудничество также рассматривается)

3. Оплата:

Вариант 1. По объему выполненных работ (ставится задача – определяется стоимость работ – делается предоплата – выполнятся работа – производится окончательный расчет).

Вариант 2. Ежемесячные равные выплаты

4. Бесперебойная двухсторонняя связь (очень важно всегда быть на связи!)

Сайт – многопользовательский блог повышенной функциональности.