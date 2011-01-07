Требуется программист (специалист по CMS Magento).

Ищу партнера для разработки музыкального приложения вконтакте и фейсбука. Аналогов ему нет, хотя популярность при правильном подходе ему обеспечена немалая. Могу просто заплатить за выполнение проекта, (хотелось бы знать ваши расценки) но интереснее найти человека для ...