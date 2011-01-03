Ведущий программист - ASP / ASP.NET

Требуется разработчик jQuery/Ajax, периодические разовые задачи. Адекватный, ответственный, компетентный. Просьба писать только при наличии отзывов и минимум годичной дате регистрации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-компании требуется ведущий программист для удаленной работы над сайтами компании и разработки веб-приложений.
Составление ТЗ, тестирование, управление работой других программистов в команде.
Полный рабочий день, оплачиваемый отпуск. Условия обсуждаются.
Требования:
- Знание классического ASP и ASP.net
- знание MSSQL, MySQL бд
- Значительный опыт создания веб-приложений (2-3 года), опыт работы в команде, нестандартное мышление
Оставляйте сообщения в ЛС.
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