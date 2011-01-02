Разработчики web-решений на Ruby on Rails

Требования к кандидатам:

Умение работать удаленно, самостоятельно, без непрерывного контроля.

Работа на результат, инициативность, работа в команде.

Постоянный доступ в рабочее время.

Соблюдение конфиденциальности на весь период работы и после ее окончания.

Опыт работы с фреймворком Ruby on Rails от 2 лет, PHP HTML, CSS, JavaScript, MySQL .

Пожелания к кандидатам:

Опыт разработки сложных биллинговых систем с большой нагрузкой.

Опыт работы с системами контроля версий (SVN).

Работа удаленная, потом возможна работа офисе, гражданство не имеет значения.

Оплата задач почасовая из расчета 350р в час, минимум 20 часов неделю при наработке более 150 часов в месяц предлагается работа на окладе в офисе/на дому.