Нужен PHP Developer (оплата труда высокая)

Условия работы:

- полная занятость, готовность работать внеурочно в экстренной ситуации

- работа в функциональном, удобном, теплом офисе с высокой оплатой труда

Требования:

- возраст от 20-ти лет;

- интерес к новым технологиям и желание расти и развиваться в профессиональном плане и дальше;

- опыт работы с системами контроля версий;

- опыт командной разработки;

- понимание/опыт разработки под высокие нагрузки приветствуется;

Приветствуется - выполнение тестового задания (если есть желание его сделать, пишите об этом в заявке). В личку просьба не писать, я со всеми оставившими заявку свяжусь сам.