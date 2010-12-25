Ищу программиста для работы над сайтом на базе oscommerce. Требуется переделка под мои потребности и т.д. Разбираться в чужом коде. Работы много. Оплата сдельная (начиная от 10 usd и до ... в зависимости от работы), но пока почти постоянная. . Желательно опытный веб–программист по совместительству. Возможно и нужно долговременное сотрудничество!

всякую фигню типа "проблем не будет; большой опыт и т.д." прошу не писать. Только конкретно: образование, чем занимаетесь, занимались и т.д. остальное по ходу