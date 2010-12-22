Студия приглашает для постоянной работы программиста. Требования: 1. Владение технологиями PHP, MySQL, XML/XSLT, JavaScript, AJAX (JQuery). 2. Опыт работы с UMI. CMS, 1С-Bitrix, NetCat, HostCMS. 3. Опыт работы с фреймворками. Свободный график, возможна работа в офисе, обсуждается индивидуально. Возможны различные варианты ...
Постоянная удалённая работа для веб-программиста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В молодую, быстро развивающуюся компанию на постоянную работу требуется программист. Предпочтительно хорошее знание DLE.
Требования: Свободное владение JavaScript+Java фреймворки(mootools, jquery);
• PHP;
• MySQL;
приветствуются и другие знания, а так же усидчивость, креативность, желание развиваться
Оклад: 15 т.р. в месяц + премии, карьерный рост
ICQ - 495329388
EMAIL - [email protected]
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