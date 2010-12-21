Срочно требуется веб-программист

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Обязанности:

- Валидная кроссброузерная семантическая верстка страниц на основе дизайн-макета (PSD).

- Сборка сайтов на основе CMS в соответствии со спецификацией модулей.

- Создание JavaScript в соответствии с описанным сценарием.

Оценить себя на предмет готовности к требуемой работе можно, ответив на вопрос, можете ли Вы сделать сайт аналогично или лучше таких, как: www.st-imperial.ru, www.surprizz.ru, www.taxilayba.ru

Требования:

- Возраст до 35 лет.

- Образование - высшее, неоконченное/высшее.

- Уверенные знания (X)HTML, CSS, PHP, XML и JavaScript(jQuery).

- Опыт работы: от 1 года в должности верстальщика, web–мастера.

- Наличие собственных работ в портфолио!

- Приветствуется знания 1С:Битрикс, Drupal или другой системы управления.

- Понимание основ технологии XSLT

- Обязательно наличие портфолио!

Условия:

Место работы: 10 мин пешком от метро Водный Стадион.

График 5/2 (10.00-19.00); (полный рабочий день)

Трудоустройство - ТК РФ‚ оплачиваемый отпуск.

В перспективе карьерный рост.

Уровень з/п определяется по результатам собеседования

Если вас заинтересовала данная вакансия, просьба связаться с нами по почте [email protected]

13 лет назад
sommet
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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