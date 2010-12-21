Срочно требуется веб-программист

Ищем сотрудника №4 для будушего Амазона, Zappo`s, CSNStores или Diapers.com. Мы серьезная и быстрорастущая компания. За три месяца с запуска мы вышли в прибыль и продолжаем расти по 50 % в месяц. Аллегро - третья екоммерс компания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
- Валидная кроссброузерная семантическая верстка страниц на основе дизайн-макета (PSD).
- Сборка сайтов на основе CMS в соответствии со спецификацией модулей.
- Создание JavaScript в соответствии с описанным сценарием.
Оценить себя на предмет готовности к требуемой работе можно, ответив на вопрос, можете ли Вы сделать сайт аналогично или лучше таких, как: www.st-imperial.ru, www.surprizz.ru, www.taxilayba.ru
Требования:
- Возраст до 35 лет.
- Образование - высшее, неоконченное/высшее.
- Уверенные знания (X)HTML, CSS, PHP, XML и JavaScript(jQuery).
- Опыт работы: от 1 года в должности верстальщика, web–мастера.
- Наличие собственных работ в портфолио!
- Приветствуется знания 1С:Битрикс, Drupal или другой системы управления.
- Понимание основ технологии XSLT
- Обязательно наличие портфолио!
Условия:
Место работы: 10 мин пешком от метро Водный Стадион.
График 5/2 (10.00-19.00); (полный рабочий день)
Трудоустройство - ТК РФ‚ оплачиваемый отпуск.
В перспективе карьерный рост.
Уровень з/п определяется по результатам собеседования
Если вас заинтересовала данная вакансия, просьба связаться с нами по почте [email protected]
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