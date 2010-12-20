Drupal-ер для крупного проекта

Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C/C++, Object C - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует программист с большим опытом работы с Drupal
- только кастомная реализация модулей (без views)
- онлайн оплата (несложная)
- интеграция с google maps, хорошее знание js/ajax
оплата высокая (по договоренности)
предпочтение из Украина/Харьков, более детальная информация о проекте по телефону / Skype либо же при личной встрече
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