Специалисты 1С-Битрикс

Требуется веб программист. Желательно проживающий в Киеве или в пригороде. Требования: PHP ‚ MySQL‚ HTML‚ CSS‚ Java Script‚ XML‚ Ответственность‚ дисциплинированность‚ соблюдение сроков и трудоемкости, постоянное нахождение на связи онлайн и на телефоне. тел. /044/229-58-45, /067/112-61-22
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется специалист 1С-Битрикс для разработки сайта визитки с каталогом продукции.
Требования:
1. Сертификаты от Битрикса.
2. Опыт работы от 2 лет.
3. Примеры работ (3-5 работ ссылками - живые сайты).
Оплата за проект (только програминг и верстка) - от 400 USD.
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
На удаленную работу в дизайн студию требуется веб программист Требования: PHP ‚ MySQL‚ HTML‚ CSS‚ Java Script‚ XML‚. Эргономика интерфейсов. Первичная оптимизация и продвижение сайтов в каталогах, группах. Высокая культура ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для сопровождения существующего интернет-проекта приглашаем специалиста по сопровождению, Web-программиста для работы в удаленном режиме в свободное от основной работы время Необходимо знание платформ движков Bitrix / UMI знание платежных систем , РНР , SQL . Обращаться ICQ ...Закрыт13 лет назад
На постоянную работу требуется программист РНР, знания платформ Битрикс, ВебАсист приветствуются.. контакты: ZooL141 @yandex.ru Skype: mrzooolВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Компания Innova Technologies (http://www.innovatechnologies.com/) ищет фрилансера-разработчика. Работа full-time, долгосрочная. Требования к кандидату по технологиям: - C# - VB.NET - ASP.NET - MS SQL Server (2005, 2008) - Silverlight - WCF&WPF - XML - CSS - JavaScript - MVC - Знание английского Работа удаленная, 48 часовая рабочая неделя. Необходимо предоставить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен программист, знающий NetCat, на постоянную работу с одним сайтом. Оплата 5$ в час. Работа на дому.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, ищу в пару Веб программиста, со знанием Руби, Питона, API из Санкт-Петербурга, на удаленке, с возможностью встреч. Цель: Создание высококвалифицированной команды разработчиков для осуществления коммерчески привлекательных соц. приложений для известных Социальных Сетей, создание своеобразного консалтинга и ...Закрыт13 лет назад
Агентству маркетинговых коммуникаций WILLARD на постоянную работу срочно требуется Web Developer. Требования к кандидату: - PHP / LAMP Developer - MySQL (or Microsoft SQL Server), HTML & CSS, JavaScript/JQuery, AJAX. - Familiarity with latest ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Ищем профессионала-разработчика в Интернет стартап в области аренды недвижимости. Сложные задачи, большие перспективы роста. Удаленная работа. Будет интересно. Требования: 1) Самостоятельность 2) Навыки проектирования архитектуры нагруженных систем 3) PHP, JS, Zend, JQuery, HTML4-5, CSS, верстка, MySQL, Ajax, Linux 4) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В команду требуется начинающий веб-программист. Основные требования к кандидату - ответственность и желание учиться, учиться, учиться... Приветствуется знание linux, Ruby и Drupal...Веб-программирование17 заявокЗакрыт13 лет назад