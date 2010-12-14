Поиск веб-программиста

Здравствуйте, ищу в пару Веб программиста, со знанием Руби, Питона, API из Санкт-Петербурга, на удаленке, с возможностью встреч.

Цель:

Создание высококвалифицированной команды разработчиков для осуществления коммерчески привлекательных соц. приложений для известных Социальных Сетей, создание своеобразного консалтинга и дальнейшее развитие группы в компанию с офисом.

Суть:

Ищу для того, что-бы вместе организовать группу, на начальном этапе, эдакий стартап. Ориентир Zynga.

Есть идеи, нескольких интересных приложений для Социальных Сетей, которые можно реализовать.

Квалифицированность и актуальность:

Нужен человек, который знает свое дело, умеет профессионально делать то, что, он любит делать, знает как это делать, сделать, когда сделать, зачем, почему, для чего, для кого, для всех и т.д.

Ruby и Python актуальны на сегодняшний день, знание и умение работать с API средой необходимо.

I'm:

Я антрепренер, разработчик интерфейсов, информационный менеджер. У меня нет официальной работы, я делаю то, что могу, за счет того что умею. Я любитель самоучка, который стремится сделать что-то интересное и качественное, особенное, для людей и для себя. По образованию Режиссер проживаю в Санкт-Петербурге. Знаю как делать стартапы, как разрабатывать интерфейсы, анализировать, знаю как управлять, как развивать то что делаю, как пиарить, есть связи в высшем обществе.

Если заинтересовало:

[email protected]