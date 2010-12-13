Web-программист со знанием Bitrix

Требуется опытный программист для поддержания основного программиста. Поддержка заключается в написании отдельных частей кода, советы как что лучше сделать Естественно мы будем выбирать из тех кто попросит меньшую стоимость за выполненную работу.. Просьба всех указать какими знаниями вы ...