Требуется jawa программист на удаленку

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Требуется jawa программист для удаленной поддержки интернет проекта .

Задачи из раздела:

-создание новых разделов и т.п.

Интересует долгосрочное сотрудничество.

13 лет назад
autosale
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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