Требуется jawa программист на удаленку

Занятость: Работа на дому Обязанности по работе: - разработка новых модулей для интернет-сервиса - оптимизация работы системы - техподдержка пользователей - др. вытекающие из должности обязанности Требования к кандидату: - возраст: 19 – 30 лет - опыт работы: 1-3 года - отличное знание PHP, ...
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Требуется jawa программист для удаленной поддержки интернет проекта .
Задачи из раздела:
-создание новых разделов и т.п.
Интересует долгосрочное сотрудничество.
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