Java программист в команду

- уверенное знание PHP (ООП Zend FW), MySQL; - умение разбираться в чужих HTML, CSS и JS (jquery) наработках; - желательно английский язык (работа с программой-переводчиком); - опыт работы от 2х лет; портфолио желательно но не обязательно. работа удалённая на ...
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Требуется Middle разработчик
Spring, MVC, честность, умение быстро осваивать материал, желание работать.
(срок подачи 5.01.2011)
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