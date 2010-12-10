Требуется опытный програмист по МодХ

- уверенное знание PHP (ООП Zend FW), MySQL; - умение разбираться в чужих HTML, CSS и JS (jquery) наработках; - желательно английский язык (работа с программой-переводчиком); - опыт работы от 2х лет; портфолио желательно но не обязательно. работа удалённая на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется опытный програмист для завершения 2х проэктов ,в дальнейшем для постоянного сотрудничества
по первому сайту
подключить оплаты
сделать модуль отправки картинок после оплаты(как на дигселлер.ру)
по второму сайту
заданий 10 по типу:
карта сайта
упорядочить структуру сссылок
доделать банер
перезалить новую версию каталога
и тд...
писать сюда [email protected]
Обязательные требования:
ответственность
НЕ ПРОПАДАТЬ без предупреждения
знать своё дело
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