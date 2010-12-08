Серверный программист (Ruby, Python, Amazon)

Injoit.com ищет серверного разработчика (Ruby / Python / C++)

Варианты работы: удаленно (на дому) или в офисе в Харькове.

Также у нас работает офис в Лондоне - в 2011 будут запущены варианты со стажировкой / работой on-site в UK в нашем офисе или у клиентов.

Варианты оплаты: попроектно, почасовка или месячная зарплата + бонусы.

Разработчики ищутся для участия как в проектах заказчиков, так и двух внутренних стартапах, тесно связанных с мобильными технологиями.

Требования к кандидатам:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ навыки:

что-то из серверных языков (Ruby, RoR, Python, C, .NET)

способность ежедневно выходить на интернет-связь для отчетности и заказчки билдов.

желательно умение и желание настраивать и оптимизировать серверные системы на cloud хостинге (Amazon EC2, Google Apps, Microsoft Azure)

Возможности:

Наша компания работает в популярном и растущем секторе мобильных приложений. Вы будете тесно сотрудничать с нашей командой iPhone / Android разработчиков, участвовать в реализации интересных проектов для всемирно известных брендов, создавать новые популярные проекты.

Возможен рост до руководителя серверного направления в Injoit или переход на роль PM

Прекрасная команда, достойная оплата и признание за вашу качественную работу.

Программа стартапов: специальная инициатива компании для помощи вам запустить свои собственные бизнесы в сфере IT, на основе ваших идей.

Программа саморазвития: курсы английского в UK и US, программы физического и психологического самоусовершенствования.

Для начала работы

Пожалуйста, пришлите резюме или напишите о себе и об опыте работы на [email protected] (замените “0″ на “o” в адресе), в теме укажите "job server"

Важно – пожалуйста, включите URLы / скриншоты ваших работ и упомяните свои наиболее сильные стороны, как личные так и в плане конкретных технических областей и навыков