Серверный программист (Ruby, Python, Amazon)

В дружный молодой коллектив, создающий мировые интернет-проекты, требуется web-программист. Если это слова о Вас: - Твердые знания php, mysql - Опыт работы с js, jquery, ajax, знание regexp - Умение разбираться в чужом коде - Знание английского языка на уровне ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Injoit.com ищет серверного разработчика (Ruby / Python / C++)
Варианты работы: удаленно (на дому) или в офисе в Харькове.
Также у нас работает офис в Лондоне - в 2011 будут запущены варианты со стажировкой / работой on-site в UK в нашем офисе или у клиентов.
Варианты оплаты: попроектно, почасовка или месячная зарплата + бонусы.
Разработчики ищутся для участия как в проектах заказчиков, так и двух внутренних стартапах, тесно связанных с мобильными технологиями.
Требования к кандидатам:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ навыки:
что-то из серверных языков (Ruby, RoR, Python, C, .NET)
способность ежедневно выходить на интернет-связь для отчетности и заказчки билдов.
желательно умение и желание настраивать и оптимизировать серверные системы на cloud хостинге (Amazon EC2, Google Apps, Microsoft Azure)
Возможности:
Наша компания работает в популярном и растущем секторе мобильных приложений. Вы будете тесно сотрудничать с нашей командой iPhone / Android разработчиков, участвовать в реализации интересных проектов для всемирно известных брендов, создавать новые популярные проекты.
Возможен рост до руководителя серверного направления в Injoit или переход на роль PM
Прекрасная команда, достойная оплата и признание за вашу качественную работу.
Программа стартапов: специальная инициатива компании для помощи вам запустить свои собственные бизнесы в сфере IT, на основе ваших идей.
Программа саморазвития: курсы английского в UK и US, программы физического и психологического самоусовершенствования.
Для начала работы
Пожалуйста, пришлите резюме или напишите о себе и об опыте работы на [email protected] (замените “0″ на “o” в адресе), в теме укажите "job server"
Важно – пожалуйста, включите URLы / скриншоты ваших работ и упомяните свои наиболее сильные стороны, как личные так и в плане конкретных технических областей и навыков
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