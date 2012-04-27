Web-программист

Веб-программированиеЗакрытнет заявок88 просмотров
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В дружный молодой коллектив, создающий мировые интернет-проекты, требуется web-программист.

Если это слова о Вас:

- Твердые знания php, mysql

- Опыт работы с js, jquery, ajax, знание regexp

- Умение разбираться в чужом коде

- Знание английского языка на уровне свободного чтения технической документации

- Опыт работы от одного года, не менее трех завершенных проектов

Тогда Вы заслуживаете:

- Работу в уютном офисе в центре города

- Полный рабочий день, гибкий график

- Оплачиваемый отпуск

- Корпоративные обеды (очень вкусные, кстати)

- Стабильный рост заработной платы

Оплата: от 25000 рублей в месяц.

Мы будем рады познакомиться с Вами и Вашими способностями, если Вы найдете время написать нам на [email protected]

12 лет назад
Interweb
Ольга 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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