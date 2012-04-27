Программист PHP удаленно на полную ставку. Уверенные знания:PHP + MySQL,ООП. Языки: анлийский – хорошее письмо и чтение, обязательно! средний разговорный уровень английского, т.е. возможность донести до сотрудников что вам нужно и понять что они от вас хотят. Опыт: 3 года +. Приимущества: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В дружный молодой коллектив, создающий мировые интернет-проекты, требуется web-программист.
Если это слова о Вас:
- Твердые знания php, mysql
- Опыт работы с js, jquery, ajax, знание regexp
- Умение разбираться в чужом коде
- Знание английского языка на уровне свободного чтения технической документации
- Опыт работы от одного года, не менее трех завершенных проектов
Тогда Вы заслуживаете:
- Работу в уютном офисе в центре города
- Полный рабочий день, гибкий график
- Оплачиваемый отпуск
- Корпоративные обеды (очень вкусные, кстати)
- Стабильный рост заработной платы
Оплата: от 25000 рублей в месяц.
Мы будем рады познакомиться с Вами и Вашими способностями, если Вы найдете время написать нам на [email protected]
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