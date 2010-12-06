PHP/ASP.NET программист

Программист PHP удаленно на полную ставку. Уверенные знания:PHP + MySQL,ООП. Языки: анлийский – хорошее письмо и чтение, обязательно! средний разговорный уровень английского, т.е. возможность донести до сотрудников что вам нужно и понять что они от вас хотят. Опыт: 3 года +. Приимущества: ...
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Ищу PHP/ASP.NET программиста для удаленной работы над проектом веб-сайта.
Необходимые знания MySQL, JavaScripts.
Возможность сотрудничества после личной встречи.
Занятость частичная (в день несколько часов).
Прошу сразу на личный ящик [email protected]
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