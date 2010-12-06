PHP/ASP.NET программист

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки202 просмотра
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Ищу PHP/ASP.NET программиста для удаленной работы над проектом веб-сайта.

Необходимые знания MySQL, JavaScripts.

Возможность сотрудничества после личной встречи.

Занятость частичная (в день несколько часов).

Прошу сразу на личный ящик [email protected]

PHP
13 лет назад
mpuzin
Украина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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