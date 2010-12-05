Php-программист на постоянную удаленную работу

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка234 просмотра
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Требуется php-программист на постоянную удаленную работу

Требования:

Опыт работы PHP-программистом от 3-х лет

Опыт работы с базами данных

выделенный интернет канал, возможность работы с трафиком от 1 Гб в месяц

постоянная доступность в skype

постоянная доступность в icq

Необходимые навыки:

php - отличное знание

а также хорошее знание MySQL‚ HTML‚ CSS‚ XML, Javascript, jQuery, Ajax

Приветствуется опыт работы с Smarty, Zend Framework, Symfony, JSON

контроль версий, SVN, багтрекинг, основы настройки apache, php и пр. для самостоятельной организации своего рабочего места

умение работать с чужим кодом

плюсом будет хороший и читаемый код, наличие комментариев в коде, применение ООП

Обязанности:

Установка и настройка сайтов под CMS

Разработка новых модулей не реализованных в CMS

Программирование пользовательских интерфейсов

Динамические элементы js

Элементы вёрстки

Важно:

Только независимые разработчики (фрилансеры)

Совместители, работающим постоянно где-либо еще, учащиеся - НЕ подходят

Условия:

Полный рабочий день 5 дней в неделю (с 10.00 до 19.00 или с 11.00 до 20.00 по московскому времени)

Интенсивность работы: 40 часов в неделю

постоянная зарплата 30 000 руб в месяц - при отличных результатах возможно повышение

оплата 2 раза в месяц

в случае отказа исполнителя от работы в середине пути, другие работы поручаться не будут и выплаты не производятся

В случае заинтерисованности от Вас потребуется подробное резюме и примеры кода. Заголовок письма: "PHP разработчик".

В качестве примера кода желательно отправить технологически сложный фрагмент кода от работающего коммерческого проекта.

PHP
13 лет назад
lestnicaabc
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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