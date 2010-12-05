Нужен php-программист для завершения разработки сайта он-лайн тестирования. Обязателен опыт работы с Zend Framework, понимание архитектурной модели MVC, владение JQuery, JQuery UI, HTML/CSS верстка, системы контроля версий, багтрекинг. Сайт сложный, на php с базами данных, скриптами, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется php-программист на постоянную удаленную работу
Требования:
Опыт работы PHP-программистом от 3-х лет
Опыт работы с базами данных
выделенный интернет канал, возможность работы с трафиком от 1 Гб в месяц
постоянная доступность в skype
постоянная доступность в icq
Необходимые навыки:
php - отличное знание
а также хорошее знание MySQL‚ HTML‚ CSS‚ XML, Javascript, jQuery, Ajax
Приветствуется опыт работы с Smarty, Zend Framework, Symfony, JSON
контроль версий, SVN, багтрекинг, основы настройки apache, php и пр. для самостоятельной организации своего рабочего места
умение работать с чужим кодом
плюсом будет хороший и читаемый код, наличие комментариев в коде, применение ООП
Обязанности:
Установка и настройка сайтов под CMS
Разработка новых модулей не реализованных в CMS
Программирование пользовательских интерфейсов
Динамические элементы js
Элементы вёрстки
Важно:
Только независимые разработчики (фрилансеры)
Совместители, работающим постоянно где-либо еще, учащиеся - НЕ подходят
Условия:
Полный рабочий день 5 дней в неделю (с 10.00 до 19.00 или с 11.00 до 20.00 по московскому времени)
Интенсивность работы: 40 часов в неделю
постоянная зарплата 30 000 руб в месяц - при отличных результатах возможно повышение
оплата 2 раза в месяц
в случае отказа исполнителя от работы в середине пути, другие работы поручаться не будут и выплаты не производятся
В случае заинтерисованности от Вас потребуется подробное резюме и примеры кода. Заголовок письма: "PHP разработчик".
В качестве примера кода желательно отправить технологически сложный фрагмент кода от работающего коммерческого проекта.
- Похожие заказы
- $700Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется javascript, jQuery программист в начинающую дизайн студию. Обязательно опыт работы, так же наличие портфолио.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен профессиональный web программист, который наизусть знает движок DLE (9.0). После того как вы оставите заявку я с вами свяжусь.Закрыт13 лет назад
- $400
PHP, Mysql. желательно AJAX, JQuery, Facebook API, Google API, SVN, LinuxЗакрыт13 лет назад
- $2500
Команде разработчиков на постоянную работу требуется удаленный сотрудник. Требования: знание ActionScript 3.0 , Flash/Flex, работа с XML, MXML Хорошее владение графическими редакторами (Adobe Photoshop‚ Illustrator и др.)‚ а так же HTML‚ CSS‚ JS Знание ООП, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен удаленный специалист на постоянную работу для реализации программы развития сайта. Требования: ежедневное присутствие он-лайн (5 дней в неделю), срок начала работы над задачей - не более суток. Оплата договорная для каждой задачи. Оплата - до 10$ в ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $65
- опыт от 2-х лет работы с joomla, желательно virtuemart - качественная верстка, полное соответствие макету - опыт написания модулей - ссылки на портфолио выполненных работ +стоимость - знание SEOЗакрыт13 лет назад
Нужен программист для постоянного сотрудничества работающий на CI. Желательно рабочее время. Оплата сдельная, либо почасовая. Работа ведется через SVN-репозиторий, удаленный MySQL. Соблюдение сроков.Закрыт13 лет назад
На постоянную работу в лидирующее интернет агентство требуется рубист * Опыт работы в области веб-разработки от трех лет * Ruby – от 2+ лет * PHP — в совершенстве * Знание HTML, SQL, JavaScript на отличном уровне; ...Закрыт13 лет назад
Издательская группа PARAMON (vibirai.ru и др.) Обязанности: - разработка новых проектов компании; - поддержка существующих проектов; Требования: - отличное знание PHP5, понимание принципов ООП и использование design patterns; - опыт программирования на PHP от 3 лет; - знание теории СУБД, опыт работы ...Закрыт13 лет назад