Ищем программиста Joomla

Нужен php-программист для завершения разработки сайта он-лайн тестирования. Обязателен опыт работы с Zend Framework, понимание архитектурной модели MVC, владение JQuery, JQuery UI, HTML/CSS верстка, системы контроля версий, багтрекинг. Сайт сложный, на php с базами данных, скриптами, ...
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- опыт от 2-х лет работы с joomla, желательно virtuemart
- качественная верстка, полное соответствие макету
- опыт написания модулей
- ссылки на портфолио выполненных работ +стоимость
- знание SEO
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