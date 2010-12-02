Требуется программист Ruby On Rails

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок180 просмотров
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Требуется программист Ruby On Rails для постоянной удаленной работы.

Интересные проекты, много работы и соответственно опыта.

Оплата попроектно.

13 лет назад
s_IP
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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