Ищем PHP программиста

$10000
Веб-программированиеЗакрыт19 заявок636 просмотров
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На проект нужен PHP программист с опытом работы в написание и желательно в поддержке проектов на PHP, есть основное ПО необходимо реализовывать большое количество доработок.Все доработки отдельными объемами .За каждый оплата по договоренности. Оплата по факту реализации обьема,принимается обьем мы оплачиваем вы высылаете исходники, но возможна предоплата. Сроки исполнения супер критичны.Просьба не писать людей аккаунты которых не имеют отзывов ,портфолио,выполненных проектов.

PHP
13 лет назад
ariabovski
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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