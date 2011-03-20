Ищем PHP программиста

Нами разрабатывается уникальная для СНД система электронной торговли и сравнения цен (пример: http://market.yandex.ru/). Нам нужен программист высокого уровня с желанием учится, создать уникальный проект. Обязательные требования к кандидату: -Опыт работы с высоко нагруженными системами -ASP.Net или java (servlets, ...
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На проект нужен PHP программист с опытом работы в написание и желательно в поддержке проектов на PHP, есть основное ПО необходимо реализовывать большое количество доработок.Все доработки отдельными объемами .За каждый оплата по договоренности. Оплата по факту реализации обьема,принимается обьем мы оплачиваем вы высылаете исходники, но возможна предоплата. Сроки исполнения супер критичны.Просьба не писать людей аккаунты которых не имеют отзывов ,портфолио,выполненных проектов.
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