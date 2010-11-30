Веб-программист

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок235 просмотров
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Нужно 2 программиста, которые работали бы удалённо.

Главные требования: надёжность (пообещал=сделал), вёрстка, PHP, Java, Drupal (делетанты не подойдут), наличие опыта и готовых работ (портфолио), доброжелательность (хамвству бой!).

Два варианта веб-программиста:

1 вариант - простые недорогие проекты (визитки возможно с каталогами), которые можно сделать максимум за 4-5 дней.

2 вариант - проекты, которые специально делаются, чтобы удивлять, в таких проектах сайт уже мало похож на сайт, программист осуществляет "фишки" , которые придумывает дизайнер (что-то будет выезжать, выкручиваться, мигать и сворачиваться, без скриптов здесь никак), интернет-магазины и прочие сложности.

Определитесь к какому типу (уровню) веб-программистов вы отностесь, что вам ближе. Нужны оба типа веб-программистов, так как проекты бывают разные.

Оплата попроектная.

13 лет назад
korzhea
52 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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