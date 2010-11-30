Веб-программист

Нужен програмист с хорошими знаниями пхп, аякс и яваскрипт. опыт использования коханы/кодигнайтер, различных API фейсбук, линкедин, твиттер, форскуер приветствуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 2 программиста, которые работали бы удалённо.
Главные требования: надёжность (пообещал=сделал), вёрстка, PHP, Java, Drupal (делетанты не подойдут), наличие опыта и готовых работ (портфолио), доброжелательность (хамвству бой!).
Два варианта веб-программиста:
1 вариант - простые недорогие проекты (визитки возможно с каталогами), которые можно сделать максимум за 4-5 дней.
2 вариант - проекты, которые специально делаются, чтобы удивлять, в таких проектах сайт уже мало похож на сайт, программист осуществляет "фишки" , которые придумывает дизайнер (что-то будет выезжать, выкручиваться, мигать и сворачиваться, без скриптов здесь никак), интернет-магазины и прочие сложности.
Определитесь к какому типу (уровню) веб-программистов вы отностесь, что вам ближе. Нужны оба типа веб-программистов, так как проекты бывают разные.
Оплата попроектная.
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