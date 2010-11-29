PHP программист удаленно

$1600
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки228 просмотров
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Приглашаем PHP программиста.

От нас: удаленная работа, долгосрочное сотрудничество, полная занятость, гибкий график, оплата 1600$ в месяц.

От вас: опыт работы с PHP5, Zend Framework, MySQL.

Если Вы подходите по вышеперечисленным требованиям и заинтересованы в данном предложении, отправляйте свое резюме на [email protected] с пометкой в теме письма PHP.

PHP
13 лет назад
yajilt
Алла 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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