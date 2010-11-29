Flash-программист

Срочно (!!!) на проект требуется FLASH-разработчик.

Работа возможна удалённо, возможно у нас в офисе. Дедлайн 5 декабря.

Это разработка модуля для системы мультимедиа обучения (для образовательных учреждений).

По запросу высылаем ТЗ.

Оплата 10 000 -30 000 руб (в зависимости от взятого объема). При положительном решении, готовы обсудить ваши ожидания по оплате. С нашей стороны будет выделен консультант, с которым возможно обсудить детали разработки.