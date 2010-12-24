Требуется PHP программист на на постоянку

Здравствуйте

Требуется PHP программист (1 штука) для завершения 1 проекта. Создана CMS на PHP+AJAX+jQuery нужно будет доделать несколько модулей.

CMS можно будет использовать и в своих целях.

Условия:

- основные условия: http://www.sd-company.su/freelancers/ - НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую внимательно прочитать.

- ОБЯЗАТЕЛЬНО уметь работать с MySQL

- повторяю для тех, кто не внимательно прочитал первый пункт (бывают и такие) - предоплата не выплачивается;

- для получения заказа залог от исполнителя НЕ требуется ;)

- минимальный порог выплат от 500 рублей.

- оплата работы ТОЛЬКО по WebMoney (в основном WMR, в WMZ если сумма выполненных работ более 30$) (Если нужны баллы на Weblancer.net могу оплатить через этот сервис с учетом погашения комиссии за счет исполнителя)

- основное общение через чат-skype. (чат и голосовое общение в Skype разные вещи, просьба не путать)

Требования к исполнителю:

- нужен в первую очередь человек желающий работать, а не урвать деньги по быстрому и не сдать работу.

- адекватный человек, без истерик (Под истерикой подразумевается следующее: это я не буду, это мне не нравится, тут у меня родня приехала, некогда, постоянный форс мажор и после, мол, войди в мое положение и так далее).

- человек должен быть морально готов в постоянным переделкам одного и того же (за деньги конечно) из-за специфики проекта.

- нужно программировать как мне нужно, а не как вам хочется или «умеется».

- знать, что такое кодировка UTF-8 и как с ней работать.

- понимать что такое

- уметь работать в Dreamweaver

- высокий online в сети (не реже нескольких часов в сутки).

- требуемые знания PHP+Javascript+jQuery+MySQL+HTML+CSS+JSON

- уровень требуемых знаний не ниже среднего, если человек где-то слаб помогу и научу.

- все исполнители автоматически отклоняются, если регистрация менее 7 дней в сервисе.

- все исполнители автоматически отклоняются, если регистрация в сервисе более одного года и нет ни одного положительного отзыва.

- исключением является, если вы работали в других сервисах и только начинаете карьеру в этом сервисе, либо другие «адекватные» объяснения почему быстрая регистрация и сразу в заявка в проекте.

Дополнительно:

- основная работа ведется с в 18.00 (мск) до 24 (мск) и позже…

- в случае отказа исполнителя от работы в середине пути, другие работы поручаться не будут и выплаты не производятся.

- первоначально заявки желающим писать только сюда, после если я вам отпишу, можете писать в Skype.

- личные сообщения без предварительного предложения в этом проекте игнорируются.

- я в курсе текущих цен практически на все услуги поэтому, если вы хотите заработать деньги по легкому, - не получится. Чтобы зарабатывать, нужно работать!

- предупреждаю сразу, с начало будет тяжело.

- если вы сдаете работу, не правильно поняв задачу и в процессе ничего не спрашивали, такую работу не оплачиваю категорически. Честно, достало, когда человек не выяснив, что же надо пытается все сразу сделать, а потом еще и обижается (извиняюсь за лирическое отступление).

- прогнозируемый объем проекта на 1000$

- оплата может быть даже ежедневной или участие в % от прибыли проекта (второй вариант предпочтительнее)

- при добавлении в skype просьба указывать ссылку на этот проект, чтобы я понимал о чем будет идти речь (в данный момент несколько проектов открыто на разных сервисах)

Вот как то так :)