Разработчик ASP.NET CRM system

На постоянную удаленную сдельную работу требуется web программист. Требования: Знание ООП‚ UML‚ паттернов проектирования Знание PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL‚ PostgreSQL Уверенные знания: HTML+CSS‚ JavaScript‚ AJAX‚ XML Умение читать и понимать чужой код Понимание высоких нагрузок‚ кластеризации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания Fairway Development Technologies (www.fairwaydev.com) ищет фрилансера-разработчика на проект Web based CRM. Желательно во Львове. Планируется реализовать модуль биллинга и аналитики, предполагается привлечение на full-time на срок от 4х до 6и месяцев.
Требования к кандидату по технологиям:
- Глубокие знания ASP.NET
- Опыт работы с библиотекой Telerik
- Опыт в AJAX/Javascript/DHTML
- Сервер БД - MSSQL 2008, T-SQL
- XML
Желательно:
- UnitTests. TDD
- Понимание принципов Agile подходов, в частности Scrum.
- JIRA/Greehopper
- MS Windows Azure
Кандидат должен хорошие коммуникативные и аналитические способности, опыт удаленной работы в распределенной команде в режиме freelance.
Детальное описание проекта будет предоставлено при последующем общении.
Зарплата договорная.
Резюме высылайте на email office(-at-)fairwaydev.com
или стучите в скайп - volandskype1
тел. +380 93 804 44 43.
Лучше пишите в мыло\стучите в skype\звоните на тел., потому как данный сайт проверяю редко
Андрей.
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Fairway Development Technologies (www.fairwaydev.com) are looking for a skilled freelancer - ASP.NET Developer to join Web CRM project (web based CRM system).
Planned backlog for 4-6 month of full-time engagement.
Requirements:
* Strong practical knowledge and experience in following technologies and platforms:
- ASP.NET
- Telerik library, in particular RAD AJAX controls is highly desirable
- AJAX / JavaScript / DHTML
- MSSQL 2008, T-SQL
- XML
Nice to have:
- Understanding of TDD approach with Nunit or another .NET unit testing frameworks
- Understanding of Agile techniques
- JIRA/Greenhopper
- MS Windows Azure
* Good level of technical English.
* Personal skills: high degree of independence, logical approach, fast-learner eager to new IT knowledge, team-player, able to meet deadlines on time.
* Real experience of working in remote distributed environment
Salary is NEGOTIABLE and depends on candidate's skills and experience!
Please indicate expected level of compensation when sending us detailed CV in English to office(-at-)fairwaydev.com
Better to contact me by email/skype/phone, cause i check the site very seldom
Контактная информация
Контактное лицо: Andrey
Телефон: +38 093 804 44 43
E-mail: [email protected]
Skype: volandskype1
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