Разработчик ASP.NET CRM system

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка367 просмотров
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Компания Fairway Development Technologies (www.fairwaydev.com) ищет фрилансера-разработчика на проект Web based CRM. Желательно во Львове. Планируется реализовать модуль биллинга и аналитики, предполагается привлечение на full-time на срок от 4х до 6и месяцев.

Требования к кандидату по технологиям:

- Глубокие знания ASP.NET

- Опыт работы с библиотекой Telerik

- Опыт в AJAX/Javascript/DHTML

- Сервер БД - MSSQL 2008, T-SQL

- XML

Желательно:

- UnitTests. TDD

- Понимание принципов Agile подходов, в частности Scrum.

- JIRA/Greehopper

- MS Windows Azure

Кандидат должен хорошие коммуникативные и аналитические способности, опыт удаленной работы в распределенной команде в режиме freelance.

Детальное описание проекта будет предоставлено при последующем общении.

Зарплата договорная.

Резюме высылайте на email office(-at-)fairwaydev.com

или стучите в скайп - volandskype1

тел. +380 93 804 44 43.

Лучше пишите в мыло\стучите в skype\звоните на тел., потому как данный сайт проверяю редко

Андрей.

>>>

Fairway Development Technologies (www.fairwaydev.com) are looking for a skilled freelancer - ASP.NET Developer to join Web CRM project (web based CRM system).

Planned backlog for 4-6 month of full-time engagement.

Requirements:

* Strong practical knowledge and experience in following technologies and platforms:

- ASP.NET

- Telerik library, in particular RAD AJAX controls is highly desirable

- AJAX / JavaScript / DHTML

- MSSQL 2008, T-SQL

- XML

Nice to have:

- Understanding of TDD approach with Nunit or another .NET unit testing frameworks

- Understanding of Agile techniques

- JIRA/Greenhopper

- MS Windows Azure

* Good level of technical English.

* Personal skills: high degree of independence, logical approach, fast-learner eager to new IT knowledge, team-player, able to meet deadlines on time.

* Real experience of working in remote distributed environment

Salary is NEGOTIABLE and depends on candidate's skills and experience!

Please indicate expected level of compensation when sending us detailed CV in English to office(-at-)fairwaydev.com

Better to contact me by email/skype/phone, cause i check the site very seldom

Контактная информация

Контактное лицо: Andrey

Телефон: +38 093 804 44 43

E-mail: [email protected]

Skype: volandskype1

Сайт: http://www.fairwaydev.com

13 лет назад
avoloschuk
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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