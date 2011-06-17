На постоянную работу требуется ASP.Net (C#) разработчик. Задачи - создание сайтов, поддержка/развитие существующих сайтов. Требования: 1. Высшее образование 2. Знание и опыт работы с ASP.Net 3. Знание и опыт работы с ASP.Net MVC 4. Знание и опыт работы с T-SQL 5. HTML, ...
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На постоянную удаленную сдельную работу требуется web программист.
Требования:
Знание ООП‚ UML‚ паттернов проектирования
Знание PHP (4.x‚ 5.х)‚ MySQL‚ PostgreSQL
Уверенные знания: HTML+CSS‚ JavaScript‚ AJAX‚ XML
Умение читать и понимать чужой код
Понимание высоких нагрузок‚ кластеризации
Технический английский язык (на уровне чтения документации)
Опыт командной работы с использованием SVN или Git
Условия:
Удаленная сдельная работа в Agile команде (методикам работы Agile обучаем)
Белая заработная плата.
Бонусы по результатам работы над проектом.
По итогам работы над проектами возможно принятие в штат, что грозит дополнительными плюшками и массой интересной работы.
ps Пожалуйста отписывайтесь в аську или скайп, чтобы не терять времени.
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