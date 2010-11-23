Ищу программиста для работы с проектом

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Здравствуйте.В поиске ответственного профессионала для доработки серьезного проекта

Сайт в связке Joomla+PHP самопис с нуля. -тз выполнять на php

Возможна совместная работа с другим программистом,так как причина поиска в том,что мой программист не справляется ввиду нехватки времени

Возможна как почасовая оплата (от 10$ в час и более -по договоренности,в зависимости от опыта и скорости)так и сдельная за каждое техзадание

Пример техзаданий,требуемых на данном этапе -в приложении (естественно,для нового человека все будет более детально)