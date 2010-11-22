Требуется специалист по Joomla, Joomla/Virtuemart

Необходимые знания и навыки: - английский – хороший уровень владения - отличное знание Java, Ruby или PHP, C++ - быстрая обучаемость - самостоятельность Компания предлагает: - гибкий график работы - возможность удаленной работы - конкурентоспособную заработную плату - оплачиваемый отпуск - прогрессивный стиль менеджмента - дружелюбную ...
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В очередной раз ищем НАДЕЖНОГО человека, имеющего опыт работы с Joomla и Virtuemart не менее 3 лет, для постоянного сотрудничества. К сожелению первый претендент не оправдал нашего доверия, оказался совсем ненадежным, результат - потеря денег и клиента!
Теперь по работе!
Основные заказы представляют собой верстку из ПСД в Joomla, правку шаблонов, а также сетап функционала. Переодически требуется написание своего функционала: плагины, модули, компоненты для Joomla.
Оплата попроектная (30-50 уе - верстка, 3-5 уе/час - сетап, 5-10уе/час программирование)
Основные требования к потенциальному партнеру:
- Стабильность и доступность
- Ответственность и выполнение заказов в срок
- Качество исполнения
- Опыт подобной работы не менее 3 лет
Пишите, если обладаете также и другими квалификациями или имеете опыт работы и с другими CMS помимо Joomla - это только плюс!
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