Требуется специалист по Joomla, Joomla/Virtuemart

В очередной раз ищем НАДЕЖНОГО человека, имеющего опыт работы с Joomla и Virtuemart не менее 3 лет, для постоянного сотрудничества. К сожелению первый претендент не оправдал нашего доверия, оказался совсем ненадежным, результат - потеря денег и клиента!

Теперь по работе!

Основные заказы представляют собой верстку из ПСД в Joomla, правку шаблонов, а также сетап функционала. Переодически требуется написание своего функционала: плагины, модули, компоненты для Joomla.

Оплата попроектная (30-50 уе - верстка, 3-5 уе/час - сетап, 5-10уе/час программирование)

Основные требования к потенциальному партнеру:

- Стабильность и доступность

- Ответственность и выполнение заказов в срок

- Качество исполнения

- Опыт подобной работы не менее 3 лет

Пишите, если обладаете также и другими квалификациями или имеете опыт работы и с другими CMS помимо Joomla - это только плюс!