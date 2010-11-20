Требуются веб-программисты.

Возьму в команду. Работа над разными проектами, работы много, работа постоянная, прошу не путать с офисной.

Цена за каждый проект обсуждается. От вас требуется такие деловые качества- "НАДЕЖНОСТЬ", "ОТВЕТСТВЕННОСТЬ".

Для уверенных в себе и отлично работающих предусмотрены постоянные бонусы в виде дополнительных денег.